ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро
Банк России разрешил банкам продавать гражданам наличную иностранную валюту, за исключением евро и доллара, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются», — следует из сообщения пресс-службы регулятора в Telegram.
В ЦБ пояснили, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. «Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — добавили в ЦБ.
В марте ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта.
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.