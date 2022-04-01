ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 000 в месяц
Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, говорится на сайте регулятора. Такие правила будут действовать ближайшие полгода. Изменения не касаются нерезидентов из «недружественных» стран, поддерживающих санкции против России. Их переводы приостановлены на полгода.
«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении.
6 марта Банк России разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян, в том числе супругов и близких родственников. В числе близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, также ограничение распространяется на полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом. 1 апреля ЦБ продлил этот запрет на шесть месяцев.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. В списке ЦБ 43 «недружественные» по отношению к России страны, в их числе 27 стран ЕС. Кроме того, со 2 марта запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.