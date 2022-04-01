ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 000 в месяц

Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, говорится на сайте регулятора. Такие правила будут действовать ближайшие полгода. Изменения не касаются нерезидентов из «недружественных» стран, поддерживающих санкции против России. Их переводы приостановлены на полгода.