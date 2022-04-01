Газета
Финансы

ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 000 в месяц

Ведомости

Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, говорится на сайте регулятора. Такие правила будут действовать ближайшие полгода. Изменения не касаются нерезидентов из «недружественных» стран, поддерживающих санкции против России. Их переводы приостановлены на полгода.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении.

6 марта Банк России разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян, в том числе супругов и близких родственников. В числе близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, также ограничение распространяется на полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом. 1 апреля ЦБ продлил этот запрет на шесть месяцев.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. В списке ЦБ 43 «недружественные» по отношению к России страны, в их числе 27 стран ЕС. Кроме того, со 2 марта запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.

Ранее по теме: ЦБ ограничил переводы за границу суммой $5000 в месяц

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных