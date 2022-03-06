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Финансы

ЦБ ограничил переводы за границу суммой $5000 в месяц

Ведомости

Россияне могут переводить за границу другим людям не более $5000 в месяц,  следует из опубликованного информационного письма регулятора. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности, отмечает ЦБ.

«Банк России <...> предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление переводов в течение календарного месяца физическими лицами-резидентами суммой в размере 5000 долларов США в пользу иных физических лиц-резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками», — говорится в письме.

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В числе близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, также ограничение распространяется на полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России. 

Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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