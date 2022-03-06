ЦБ ограничил переводы за границу суммой $5000 в месяц
Россияне могут переводить за границу другим людям не более $5000 в месяц, следует из опубликованного информационного письма регулятора. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности, отмечает ЦБ.
«Банк России <...> предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление переводов в течение календарного месяца физическими лицами-резидентами суммой в размере 5000 долларов США в пользу иных физических лиц-резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками», — говорится в письме.
В числе близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, также ограничение распространяется на полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России.
Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом.