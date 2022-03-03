Газета
Финансы

ЦБ ввел для физлиц комиссию в 30% при покупке валюты на бирже

Ведомости

ЦБ предписал брокерам с 9:00 3 марта взимать с физлиц 30%-ную комиссию при покупке долларов, евро и фунтов на бирже, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что эта мера выравнивает конкуренцию между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты. Биржевые курсы валют резко выросли за последние дни в условиях жестких санкций, введенных западными странами в ответ на российскую военную операцию на Украине. Накануне курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 руб., а курс евро превысил 122 руб.

В России были установлены ограничения на вывод валюты за рубеж. Со 2 марта россиянам запрещено вывозить из страны больше $10 000 наличными. С 1 марта налоговые резиденты РФ не могут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах. Кроме того, экспортеры обязаны продавать не менее 80% выручки в иностранной валюте по внешнеторговым договорам на российском рынке. Это требование распространяется и на валютную выручку за первые два месяца текущего года (с 1 января по 28 февраля).

Ранее по теме: Как ограничения на вывод валюты из России скажутся на экономике

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных