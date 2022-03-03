ЦБ ввел для физлиц комиссию в 30% при покупке валюты на бирже
ЦБ предписал брокерам с 9:00 3 марта взимать с физлиц 30%-ную комиссию при покупке долларов, евро и фунтов на бирже, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что эта мера выравнивает конкуренцию между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты. Биржевые курсы валют резко выросли за последние дни в условиях жестких санкций, введенных западными странами в ответ на российскую военную операцию на Украине. Накануне курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 руб., а курс евро превысил 122 руб.
В России были установлены ограничения на вывод валюты за рубеж. Со 2 марта россиянам запрещено вывозить из страны больше $10 000 наличными. С 1 марта налоговые резиденты РФ не могут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах. Кроме того, экспортеры обязаны продавать не менее 80% выручки в иностранной валюте по внешнеторговым договорам на российском рынке. Это требование распространяется и на валютную выручку за первые два месяца текущего года (с 1 января по 28 февраля).