В России временно запрещена покупка наличной валюты

Еще одно нововведение: с валютных счетов и вкладов граждане смогут снять не более $10 000 (даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США). Если же сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.