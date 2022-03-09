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Финансы

В России временно запрещена покупка наличной валюты

Снять с валютного вклада, открытого до 8 марта, можно максимум $10 000 и только в долларах
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России ужесточает контроль за оборотом наличной валюты в стране и с 9 марта до 9 сентября вводит новый порядок валютных операций граждан. В течение этого срока в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро, говорится в опубликованном сообщении ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советует следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

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Граждане могут покупать валюту в безналичной форме: покупка безналичной валюты доступна клиентам в «Сбербанк онлайн» без ограничений, говорится в сообщении госбанка. Сейчас купить доллар в банке можно по 131,79 руб., евро – за 142 руб., следует из информации в мобильном приложении.

Еще одно нововведение: с валютных счетов и вкладов граждане смогут снять не более $10 000 (даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США). Если же сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.

Ограничения не распространяются на случаи, если у гражданина в банковской ячейке лежит сумма более $10 000, говорится в пояснениях ЦБ.

Граждане могут продолжать открывать валютные счета и дальше, пишет Банк России, но, пока действует временный порядок, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 г., будет нельзя.

На вопрос, сможет ли клиент забрать со вклада валюту полностью (если сумма превышает $10 000), Банк России отвечает так: «Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой». Но в Банке России «ищут варианты, чтобы у людей появились альтернативы»: «В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России».

Около 90% валютных счетов в российских банках не превышают $10 000, говорится в сообщении ЦБ, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. На начало февраля в валюте на счетах граждан хранится 22,4%, или 2,8 трлн руб., средств. На депозитах лежит 21,6 трлн руб., из них доля валютных вкладов – 20% (4,2 трлн руб.).

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Запрет неизбежно приведет к дефициту банкнот

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, пишет ЦБ: все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету меняться не будут, проценты будут начисляться как обычно, в валюте вклада.

На минувшей неделе Евросоюз внес в пакет санкций против России запрет на экспорт наличных евро. ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, в том числе правительству и Центральному банку.

Курс доллара на форексе вечером 8 марта (на бирже торгов в этот день не было) достиг 128,5 руб./$, опустившись на 5,17% относительно закрытия 7 марта. Евро торговался по 140 руб.

ЦБ также ранее установил комиссию за покупку валюты на бирже в размере 12% как для граждан, так и для юрлиц.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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