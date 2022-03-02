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Что делать гражданам со своими сбережениями

Стоит ли вкладывать в недвижимость или лучше положить деньги на валютный депозит
Инга Сангалова
Многим кажется, что кризис – хорошая возможность заработать. На практике большая часть инвесторов на этих качелях теряет деньги / Максим Стулов / Ведомости

Средняя ставка по трехмесячным депозитам сейчас составляет на рынке 16,71% годовых, а самую высокую доходность – выше 20% – предлагают УБРиР, Совкомбанк, Россельхозбанк (РСХБ) и «ФК Открытие», следует из данных мониторинга Frank RG. Самые доходные вклады на полгода – у ВТБ, РСХБ, «Открытия» (21%). По годовым вкладам ставки уже двузначные: средняя доходность составляет 10,16%, а в некоторых банках – РСХБ, ГПБ, МКБ – 12% и выше.

Ряд банков предлагают вклад в долларах до 8% – такие ставки, к примеру, у ВТБ, Альфа-банка, Экспобанка. В евро открыть вклад в ряде банков можно под 5–7% годовых. Но на короткий срок – три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных