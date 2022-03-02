Что делать гражданам со своими сбережениями

Средняя ставка по трехмесячным депозитам сейчас составляет на рынке 16,71% годовых, а самую высокую доходность – выше 20% – предлагают УБРиР, Совкомбанк, Россельхозбанк (РСХБ) и «ФК Открытие», следует из данных мониторинга Frank RG. Самые доходные вклады на полгода – у ВТБ, РСХБ, «Открытия» (21%). По годовым вкладам ставки уже двузначные: средняя доходность составляет 10,16%, а в некоторых банках – РСХБ, ГПБ, МКБ – 12% и выше.