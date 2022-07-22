Глава ЦБ: наличные доллары будут обращаться в РФ даже при апокалиптическом сценарии
Наличные доллары США будут обращаться в России даже при апокалиптическом сценарии, однако Банк России продолжит стимулировать девалютизацию и трансформацию балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — подчеркнула она.
По оценке регулятора, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными на сумму около $85 млрд. Набиуллина добавила, что Банк России проводит политику девалютизации. «Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должны быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков если не в рубли, то в дружественную валюту», — рассказала она.
В марте ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. Однако 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
В июне Райффайзенбанк и «Тинькофф» ввели комиссии на обслуживание валютных счетов. С 30 июня комиссия Райффайзенбанка составляет 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах. С 31 июля комиссия вырастет до 0,5% при сумме от 5000 у. е. и до 1% - при сумме от 50 000 у. е.
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