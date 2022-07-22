Глава ЦБ: наличные доллары будут обращаться в РФ даже при апокалиптическом сценарии

В июне Райффайзенбанк и «Тинькофф» ввели комиссии на обслуживание валютных счетов. С 30 июня комиссия Райффайзенбанка составляет 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах. С 31 июля комиссия вырастет до 0,5% при сумме от 5000 у. е. и до 1% - при сумме от 50 000 у. е.