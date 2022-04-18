ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту
ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту, сообщил ранее регулятор. Такой порядок будет действовать до 9 сентября 2022 г. При этом банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
Также россияне, которые открыли счета или вклады до 9 марта и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, с 11 апреля могут снимать доллары и евро с лимитом в $10 000. Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства больше лимита можно будет получить в рублях.
В марте ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта.
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.