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Финансы

ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту

Ведомости

ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту, сообщил ранее регулятор. Такой порядок будет действовать до 9 сентября 2022 г. При этом банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

Также россияне, которые открыли счета или вклады до 9 марта и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, с 11 апреля могут снимать доллары и евро с лимитом в $10 000. Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства больше лимита можно будет получить в рублях.

В марте ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта.

1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных