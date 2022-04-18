ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту

В марте ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. В случае необходимости выезда за рубеж ЦБ советовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта.