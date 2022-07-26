Газета
Финансы

Российских школьников начнут учить финансовой грамотности

Ведомости

В российских школах на уроках математики, обществознания и окружающего мира начнут изучать элементы финансовой грамотности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ, разработавшего для этого более 70 сценариев уроков.

«Банк России разработал более 70 сценариев уроков, которые позволят "встроить" финансовые знания в основные предметы: математику, обществознание и окружающий мир», — рассказали в ЦБ.

Данные сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России «Моя школа». Они содержат рекомендации, как включать элементы финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, описание возможных тем для обсуждения и жизненных ситуаций. Так, на уроках математики школьников можно научить составлять личный финансовый план, а обществознания – вариантам страхования и банковских вкладов. Отдельное внимание уделяется вопросам защиты персональных данных и противодействия схемам мошенников.

Кроме того, ЦБ совместно с Академией Минпросвещения России и другими организациями планирует разработать на образовательной платформе «Моя школа» отдельный курс по финансовой грамотности для младшеклассников, который не будет включен в обязательную школьную программу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных