Российских школьников начнут учить финансовой грамотности
В российских школах на уроках математики, обществознания и окружающего мира начнут изучать элементы финансовой грамотности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ, разработавшего для этого более 70 сценариев уроков.
«Банк России разработал более 70 сценариев уроков, которые позволят "встроить" финансовые знания в основные предметы: математику, обществознание и окружающий мир», — рассказали в ЦБ.
Данные сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России «Моя школа». Они содержат рекомендации, как включать элементы финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, описание возможных тем для обсуждения и жизненных ситуаций. Так, на уроках математики школьников можно научить составлять личный финансовый план, а обществознания – вариантам страхования и банковских вкладов. Отдельное внимание уделяется вопросам защиты персональных данных и противодействия схемам мошенников.
Кроме того, ЦБ совместно с Академией Минпросвещения России и другими организациями планирует разработать на образовательной платформе «Моя школа» отдельный курс по финансовой грамотности для младшеклассников, который не будет включен в обязательную школьную программу.
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