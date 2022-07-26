Российских школьников начнут учить финансовой грамотности

Данные сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России «Моя школа». Они содержат рекомендации, как включать элементы финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, описание возможных тем для обсуждения и жизненных ситуаций. Так, на уроках математики школьников можно научить составлять личный финансовый план, а обществознания – вариантам страхования и банковских вкладов. Отдельное внимание уделяется вопросам защиты персональных данных и противодействия схемам мошенников.