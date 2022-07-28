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Газпромбанк продал контролирующую долю в брокере «Газпромбанк инвестиции»

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Газпромбанк продал контролирующую долю в розничном брокерском сервисе «Газпромбанк инвестиции» группе его топ-менеджеров — теперь руководством компании контролируется 66% акций, сообщил представитель банка.

Новые владельцы планируют в ближайшее время сменить юридическое название с ООО «ГПБ инвестиции» на ООО «Ньютон инвестиции». Изменения структуры собственности не отразятся на модели бизнеса, управляющей команде, клиентах и партнерах брокера, заверил представитель.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Орбита», которая на 85,9% принадлежит Газпромбанку, контролировала свыше 98% акций «Газпромбанк инвестиций». Оставшимися бумагами владел генеральный директор брокера Дмитрий Фирсов. 27 июля доля Фирсова выросла до 24%, а доля «Орбиты» сократилась до 34%.

Новыми совладельцами брокера стали Марк Савинков и Маргарита Старовойтова — каждому принадлежит 21% акций, следует из данных ЕГРЮЛ. Савинков — руководитель отдела продаж в брокере, сообщается на сайте профучастника, Старовойтова входит в комитет НАУФОР по брокерской деятельности на 2022 г. как руководитель операционной дирекции в «Газпромбанк инвестициях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных