Газпромбанк продал контролирующую долю в брокере «Газпромбанк инвестиции»

Новыми совладельцами брокера стали Марк Савинков и Маргарита Старовойтова — каждому принадлежит 21% акций, следует из данных ЕГРЮЛ. Савинков — руководитель отдела продаж в брокере, сообщается на сайте профучастника, Старовойтова входит в комитет НАУФОР по брокерской деятельности на 2022 г. как руководитель операционной дирекции в «Газпромбанк инвестициях».