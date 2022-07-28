Газпромбанк продал контролирующую долю в брокере «Газпромбанк инвестиции»
Газпромбанк продал контролирующую долю в розничном брокерском сервисе «Газпромбанк инвестиции» группе его топ-менеджеров — теперь руководством компании контролируется 66% акций, сообщил представитель банка.
Новые владельцы планируют в ближайшее время сменить юридическое название с ООО «ГПБ инвестиции» на ООО «Ньютон инвестиции». Изменения структуры собственности не отразятся на модели бизнеса, управляющей команде, клиентах и партнерах брокера, заверил представитель.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Орбита», которая на 85,9% принадлежит Газпромбанку, контролировала свыше 98% акций «Газпромбанк инвестиций». Оставшимися бумагами владел генеральный директор брокера Дмитрий Фирсов. 27 июля доля Фирсова выросла до 24%, а доля «Орбиты» сократилась до 34%.
Новыми совладельцами брокера стали Марк Савинков и Маргарита Старовойтова — каждому принадлежит 21% акций, следует из данных ЕГРЮЛ. Савинков — руководитель отдела продаж в брокере, сообщается на сайте профучастника, Старовойтова входит в комитет НАУФОР по брокерской деятельности на 2022 г. как руководитель операционной дирекции в «Газпромбанк инвестициях».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.