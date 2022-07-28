Международные резервы России выросли за неделю на $1,7 млрд
Объем международных резервов России за неделю с 15 по 22 июля увеличился на $1,7 млрд до $567 млрд, следует из данных Банка России.
Рост составил 0,3% и обусловлен «положительной переоценкой», отметили в ЦБ.
За неделю с 8 по 15 июля международные резервы РФ сократились на 1,3% до $565,3 млрд, неделей ранее их сумма составляла $572,7 млрд.
В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.
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