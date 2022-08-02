Nieuwsblad: в Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских активов
В Бельгии за полгода заморожено 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС, передает газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.
«Замороженные средства в размере 50,5 млрд евро включают в себя все виды финансовых активов, таких как денежные средства и акции, которые находятся в нашей стране и принадлежат 1229 людям и 110 другим организациям — российским политикам, олигархам, банкам и корпорациям, на которых наложены санкции», — говорится в сообщении.
Накануне глава управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при министерстве финансов и экономики Франции Гийом Валетт-Валла сообщил, что Париж заморозил активы российских бизнесменов на сумму 1,2 млрд евро без учета активов Банка России.
По его словам, сейчас задача управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений. С мая ведомство пытается выяснить на основе собранных данных, может ли оно передать в суд уголовные дела об отмывании доходов или отмывании имущества, полученного незаконным путем с помощью коррупции.ё
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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