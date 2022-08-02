Nieuwsblad: в Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских активов

По его словам, сейчас задача управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений. С мая ведомство пытается выяснить на основе собранных данных, может ли оно передать в суд уголовные дела об отмывании доходов или отмывании имущества, полученного незаконным путем с помощью коррупции.ё