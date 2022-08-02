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Финансы

Nieuwsblad: в Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских активов

Ведомости

В Бельгии за полгода заморожено 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС, передает газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства. 

«Замороженные средства в размере 50,5 млрд евро включают в себя все виды финансовых активов, таких как денежные средства и акции, которые находятся в нашей стране и принадлежат 1229 людям и 110 другим организациям — российским политикам, олигархам, банкам и корпорациям, на которых наложены санкции», — говорится в сообщении. 

Накануне глава управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при министерстве финансов и экономики Франции Гийом Валетт-Валла сообщил, что Париж заморозил активы российских бизнесменов на сумму 1,2 млрд евро без учета активов Банка России.

По его словам, сейчас задача управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений. С мая ведомство пытается выяснить на основе собранных данных, может ли оно передать в суд уголовные дела об отмывании доходов или отмывании имущества, полученного незаконным путем с помощью коррупции.ё

После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных