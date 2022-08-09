Приостановка банками операций в «токсичной валюте» затронет только ИП и юрлица
Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в «токсичной валюте» коснутся лишь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщила пресс-служба Банка России.
«Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа)», — рассказали в ЦБ, добавив, что операции будут приостановлены только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа.
Такие меры приняты для того, чтобы бизнес не держал свои средства в «токсичной валюте». Сейчас банки из-за санкций иногда не могут выполнить свои валютные обязательства, так как их корсчета замораживаются. В данный момент, отметили в ЦБ, банки стараются стимулировать юрлиц и ИП переводить счета в рубли вместо валют недружественных стран. «Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — добавили в Банке России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил банкам, чьи активы в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть остановлены перечисление и выдача средств. В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.
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