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Финансы

Приостановка банками операций в «токсичной валюте» затронет только ИП и юрлица

Ведомости

Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в «токсичной валюте» коснутся лишь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщила пресс-служба Банка России.

«Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа)», — рассказали в ЦБ, добавив, что операции будут приостановлены только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа.

Такие меры приняты для того, чтобы бизнес не держал свои средства в «токсичной валюте». Сейчас банки из-за санкций иногда не могут выполнить свои валютные обязательства, так как их корсчета замораживаются. В данный момент, отметили в ЦБ, банки стараются стимулировать юрлиц и ИП переводить счета в рубли вместо валют недружественных стран. «Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — добавили в Банке России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил банкам, чьи активы в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть остановлены перечисление и выдача средств. В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных