Приостановка банками операций в «токсичной валюте» затронет только ИП и юрлица

Такие меры приняты для того, чтобы бизнес не держал свои средства в «токсичной валюте». Сейчас банки из-за санкций иногда не могут выполнить свои валютные обязательства, так как их корсчета замораживаются. В данный момент, отметили в ЦБ, банки стараются стимулировать юрлиц и ИП переводить счета в рубли вместо валют недружественных стран. «Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — добавили в Банке России.