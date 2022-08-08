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Путин разрешил банкам не работать с валютой стран, заморозивших их активы

Ведомости

Банкам, чьи активы в иностранной валюте заморожены за рубежом, разрешили приостановить операции с бизнесом в этой валюте, следует из указа президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ президента определяет временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

В соответствии с указом российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств. В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.

Помимо этого ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. 

Ранее в июне глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что объем замороженных активов ВТБ из-за западных санкций исчисляется миллиардами долларов, они состоят в основном из капиталов банков в Германии и в Англии.

После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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