Путин разрешил банкам не работать с валютой стран, заморозивших их активы

В соответствии с указом российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств. В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.