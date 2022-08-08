Путин разрешил банкам не работать с валютой стран, заморозивших их активы
Банкам, чьи активы в иностранной валюте заморожены за рубежом, разрешили приостановить операции с бизнесом в этой валюте, следует из указа президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ президента определяет временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.
В соответствии с указом российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств. В случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа «Д» для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.
Помимо этого ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий банков за валютные переводы в случае введения санкций против них.
Ранее в июне глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что объем замороженных активов ВТБ из-за западных санкций исчисляется миллиардами долларов, они состоят в основном из капиталов банков в Германии и в Англии.
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