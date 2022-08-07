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Российским инвесторам удается получать дивиденды с иностранных акций

Некоторые иностранные депозитарии продолжают начислять доход в депозитарий СПБ биржи
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Российским инвесторам, несмотря на то что часть их иностранных активов сейчас заблокирована из-за санкций, удается получать выплаты дивидендов по незаблокированным бумагам, выяснили «Ведомости». На счет одного из клиентов брокера ФГ «Финам» 3 августа были начислены дивиденды по акциям американской компании California Water Service Group, рассказал держатель этих бумаг корреспонденту «Ведомостей». Дивиденды поступили в сумме $1,5 на девять акций – бумаги инвестор купил на «СПБ бирже», реестр акционеров эмитента был закрыт 9 мая. По акциям из всего портфеля других дивидендов не начислялось, уточнил инвестор.

Представитель «СПБ биржи» подтвердил успешное начисление дивидендов по этой бумаге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных