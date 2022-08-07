Российским инвесторам удается получать дивиденды с иностранных акций

Российским инвесторам, несмотря на то что часть их иностранных активов сейчас заблокирована из-за санкций, удается получать выплаты дивидендов по незаблокированным бумагам, выяснили «Ведомости». На счет одного из клиентов брокера ФГ «Финам» 3 августа были начислены дивиденды по акциям американской компании California Water Service Group, рассказал держатель этих бумаг корреспонденту «Ведомостей». Дивиденды поступили в сумме $1,5 на девять акций – бумаги инвестор купил на «СПБ бирже», реестр акционеров эмитента был закрыт 9 мая. По акциям из всего портфеля других дивидендов не начислялось, уточнил инвестор.