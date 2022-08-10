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Мосбиржа допустит нерезидентов из «дружественных» стран к рынкам облигаций

Ведомости

Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, с 15 августа 2022 г., следует из сообщения торговой площадки. Доступ также получат нерезиденты, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. 

«Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 г. начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже», — отмечено в сообщении.

Для предоставления доступа участники торгов обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Участники торгов несут ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам, напомнила Мосбиржа.

26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Сообщалось, что торги будут доступны во всех режимах.

На следующий день Мосбиржа сообщила, что собирается приостановить торговлю японской иеной, а также перестать принимать ее в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке с 8 августа 2022 г.

3 августа торговая площадка начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов – облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных