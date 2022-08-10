Мосбиржа допустит нерезидентов из «дружественных» стран к рынкам облигаций

26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Сообщалось, что торги будут доступны во всех режимах.