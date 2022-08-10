Мосбиржа допустит нерезидентов из «дружественных» стран к рынкам облигаций
Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, с 15 августа 2022 г., следует из сообщения торговой площадки. Доступ также получат нерезиденты, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
«Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 г. начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже», — отмечено в сообщении.
Для предоставления доступа участники торгов обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.
Участники торгов несут ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам, напомнила Мосбиржа.
26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Сообщалось, что торги будут доступны во всех режимах.
На следующий день Мосбиржа сообщила, что собирается приостановить торговлю японской иеной, а также перестать принимать ее в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке с 8 августа 2022 г.
3 августа торговая площадка начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов – облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.