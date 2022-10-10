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Финансы

Reuters: индийские банки избегают транзакций с Россией в рупиях из-за санкций

Ведомости

Крупные индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях вместо доллара и евро, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, два небольших кредитора перешли на эту систему после того, как Резервный банк Индии (РБИ) заявил в июле о создании механизма для международных торговых расчетов в индийских рупиях. Однако более крупные банки, которые больше подвержены влиянию международной финансовой системы и, в частности, доллара, опасаются введения против них возможных санкций.

Индийский дипломат в России сообщил, что российские банки обратились к восьми крупным индийским кредиторам с предложением наладить торговые счета в рупиях, но те не ответили. Речь идет о таких банках, как Государственный банк Индии, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии.

Ранее газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных