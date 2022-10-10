Reuters: индийские банки избегают транзакций с Россией в рупиях из-за санкций
Крупные индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях вместо доллара и евро, сообщает Reuters.
По данным источников агентства, два небольших кредитора перешли на эту систему после того, как Резервный банк Индии (РБИ) заявил в июле о создании механизма для международных торговых расчетов в индийских рупиях. Однако более крупные банки, которые больше подвержены влиянию международной финансовой системы и, в частности, доллара, опасаются введения против них возможных санкций.
Индийский дипломат в России сообщил, что российские банки обратились к восьми крупным индийским кредиторам с предложением наладить торговые счета в рупиях, но те не ответили. Речь идет о таких банках, как Государственный банк Индии, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии.
Ранее газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.
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