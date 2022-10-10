Reuters: индийские банки избегают транзакций с Россией в рупиях из-за санкций

По данным источников агентства, два небольших кредитора перешли на эту систему после того, как Резервный банк Индии (РБИ) заявил в июле о создании механизма для международных торговых расчетов в индийских рупиях. Однако более крупные банки, которые больше подвержены влиянию международной финансовой системы и, в частности, доллара, опасаются введения против них возможных санкций.