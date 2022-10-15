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Путин уполномочил ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России более $10 000

Ведомости

Президент России Владимир Путин предоставил Центробанку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из РФ валюты в размере свыше $10 000, следует из указа, подписанного главой государства 15 октября.

«В целях применения указа президента от 1 марта 2022 г. “О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ” предоставить Центральному банку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа», — говорится в документе.

28 февраля президент Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных