Американский бизнесмен Носиковски арестован из-за дела на полмиллиарда рублей

Уголовное дело было возбуждено в июле 2022 г. ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению бизнесмена Александра Шляпина, рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, фабула дела с точки зрения защиты такова: отец бизнесмена, экс-сенатор Михаил Шляпин в 2019 г. взял в долг в качестве инвестиций у Носиковски 1 млрд руб. и в течение двух лет вернул американцу половину долга. В 2021 г. Шляпин-старший умер.