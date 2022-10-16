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Финансы

Американский бизнесмен Носиковски арестован из-за дела на полмиллиарда рублей

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал до 6 ноября 69-летнего гражданина США Дэвида Носиковски по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщил «Ведомостям» представитель суда. Адвокат американца Рустам Габдулин заявил «Ведомостям», что намерен обжаловать арест. Он заверил, что у стороны защиты имеются все документы в пользу невиновности Носиковски — расписки и подтверждения не только факта дачи им денег в долг, но и поэтапного возвращения денежных средств Михаилом Шляпиным.

Кроме того, суд при аресте не учел состояние здоровья и возраст Носиковски, заявил адвокат: «Ему 69 лет. Дэвид страдает раком второй стадии. Аневризма головного мозга». По версии Габдулина, в СИЗО сидит «инвестор, которому не вернули полмиллиарда».

Уголовное дело было возбуждено в июле 2022 г. ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению бизнесмена Александра Шляпина, рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, фабула дела с точки зрения защиты такова: отец бизнесмена, экс-сенатор Михаил Шляпин в 2019 г. взял в долг в качестве инвестиций у Носиковски 1 млрд руб. и в течение двух лет вернул американцу половину долга. В 2021 г. Шляпин-старший умер.

По словам собеседника «Ведомостей», возглавив компанию, Шляпин-младший перестал выплачивать долг, вследствие чего Носиковски обратился с гражданским иском к нему о взыскании займа в Солнечногорский районный суд. Это следует и из карточки дела.

«Спустя несколько месяцев судебного процесса Александр Шляпин обратился в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Носиковски был задержан спустя почти три месяца после возбуждения дела — 11 октября. Обвинение ему пока не предъявлено — он еще находится в статусе подозреваемого», — добавил источник.

На момент подготовки материала «Ведомости» не получили ответа на запрос от Александра Шляпина. В ГСУ ГУ МВД по Москве на запрос «Ведомостей» также не ответили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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