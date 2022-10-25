В Москве завели дело после кражи 60 млн рублей с помощью купюр «банка приколов»

«Коммерсантъ» пишет, что в ходе расследования было установлено, что злоумышленники совершали кражу денег через устаревшие банкоматы американской компании NCR. В течение нескольких дней они внесли через них на свои счета как минимум 12 300 (более 60 млн руб.) поддельных пятитысячных купюр образца 1997 г. Отмечается, что фальшивые деньги мошенники купили в сувенирных магазинах и немного доработали.