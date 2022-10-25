Газета
Финансы

В Москве завели дело после кражи 60 млн рублей с помощью купюр «банка приколов»

Ведомости

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере у Альфа-банка и других небольших кредитных организаций более 60 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям газеты, в ходе проведения инкассации выяснилось, что банкоматы были набиты пятитысячными купюрами «банка приколов». Причем пока столичная полиция проводила проверку по поступившему обращению руководителей нескольких отделений этих банков, мошенники продолжали свои махинации еще несколько дней.

«Коммерсантъ» пишет, что в ходе расследования было установлено, что злоумышленники совершали кражу денег через устаревшие банкоматы американской компании NCR. В течение нескольких дней они внесли через них на свои счета как минимум 12 300 (более 60 млн руб.) поддельных пятитысячных купюр образца 1997 г. Отмечается, что фальшивые деньги мошенники купили в сувенирных магазинах и немного доработали.

Необналиченными остались 75 000 руб. благодаря тому, что Альфа-банк успел отключить в банкоматах функцию принятия купюр номиналом 5000 руб. Полиция уже вышла на след злоумышленников, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, практически все банковские счета и карты были оформлены на подставных лиц, которые сильно злоупотребляли алкоголем.

«Коммерсантъ» предположил, что данную махинацию могли совершить и те, кто провернул аналогичную аферу в 2019 г. Тогда злоумышленники в банкоматы той же американской NCR, которые принадлежали Райффайзенбанку, МКБ и Юникредит-банку, внесли около 1,5 млн руб. купюрами «банка приколов». Это преступление осталось нераскрытым.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных