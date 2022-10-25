В Москве завели дело после кражи 60 млн рублей с помощью купюр «банка приколов»
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере у Альфа-банка и других небольших кредитных организаций более 60 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».
По сведениям газеты, в ходе проведения инкассации выяснилось, что банкоматы были набиты пятитысячными купюрами «банка приколов». Причем пока столичная полиция проводила проверку по поступившему обращению руководителей нескольких отделений этих банков, мошенники продолжали свои махинации еще несколько дней.
«Коммерсантъ» пишет, что в ходе расследования было установлено, что злоумышленники совершали кражу денег через устаревшие банкоматы американской компании NCR. В течение нескольких дней они внесли через них на свои счета как минимум 12 300 (более 60 млн руб.) поддельных пятитысячных купюр образца 1997 г. Отмечается, что фальшивые деньги мошенники купили в сувенирных магазинах и немного доработали.
Необналиченными остались 75 000 руб. благодаря тому, что Альфа-банк успел отключить в банкоматах функцию принятия купюр номиналом 5000 руб. Полиция уже вышла на след злоумышленников, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, практически все банковские счета и карты были оформлены на подставных лиц, которые сильно злоупотребляли алкоголем.
«Коммерсантъ» предположил, что данную махинацию могли совершить и те, кто провернул аналогичную аферу в 2019 г. Тогда злоумышленники в банкоматы той же американской NCR, которые принадлежали Райффайзенбанку, МКБ и Юникредит-банку, внесли около 1,5 млн руб. купюрами «банка приколов». Это преступление осталось нераскрытым.
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