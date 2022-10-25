Газета
Финансы

ВТБ запускает собственный сервис переводов за границу по номеру телефона

Ведомости

Российские клиенты ВТБ смогут переводить средства по номеру телефона в дружественные страны, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Первой к системе подключилась Армения. Переводы будут доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в «дочке» ВТБ.

Перевод осуществляется с рублевого счета физического лица. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии – она составит 1% от суммы перевода. Максимальная сумма перевода составляет 50 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц. Услуга доступна в ВТБ онлайн для устройств Android и в интернет-банке.

До конца года ВТБ запустит такие переводы еще в несколько стран, рассказал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

Трансграничные переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) Банка России пока не запущены и тестируются, поэтому ВТБ создал собственный сервис, объясняет представитель госбанка. До конца года банк намерен провести первые пробные операции и по СБП, добавил он.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и страны Азии. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.

В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Новыми направлениями могут стать Армения и Казахстан. Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП планируется запустить в конце 2022 г., заявлял регулятор «Известиям».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных