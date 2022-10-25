ВТБ запускает собственный сервис переводов за границу по номеру телефона
Российские клиенты ВТБ смогут переводить средства по номеру телефона в дружественные страны, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Первой к системе подключилась Армения. Переводы будут доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в «дочке» ВТБ.
Перевод осуществляется с рублевого счета физического лица. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии – она составит 1% от суммы перевода. Максимальная сумма перевода составляет 50 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц. Услуга доступна в ВТБ онлайн для устройств Android и в интернет-банке.
До конца года ВТБ запустит такие переводы еще в несколько стран, рассказал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.
Трансграничные переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) Банка России пока не запущены и тестируются, поэтому ВТБ создал собственный сервис, объясняет представитель госбанка. До конца года банк намерен провести первые пробные операции и по СБП, добавил он.
Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и страны Азии. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.
В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Новыми направлениями могут стать Армения и Казахстан. Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП планируется запустить в конце 2022 г., заявлял регулятор «Известиям».
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