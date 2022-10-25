ВТБ запускает собственный сервис переводов за границу по номеру телефона

Перевод осуществляется с рублевого счета физического лица. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии – она составит 1% от суммы перевода. Максимальная сумма перевода составляет 50 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц. Услуга доступна в ВТБ онлайн для устройств Android и в интернет-банке.