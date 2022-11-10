Международные резервы России за неделю снизились на $8,5 млрд
Международные резервы России по состоянию на 4 ноября сократились за неделю на 1,5%, или на $8,5 млрд, следует из сообщения Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 4 ноября составил $541,6 млрд, сократившись за неделю на $8,5 млрд, или на 1,5%, под воздействием отрицательной переоценки», — отмечено в сообщении.
ЦБ ранее сообщил, что международные резервы России в октябре сократились на 1,2% и составили $547,1 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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