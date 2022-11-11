Криптобиржа FTX объявила о банкротстве
Криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве, пресс-релиз об этом компания опубликовала в своем аккаунте в Twitter.
В нем сказано, что FTX Trading Ltd., West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и еще около 130 аффилированных компаний «начали добровольное разбирательство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве <...>, чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов на благо всех заинтересованных сторон во всем мире».
Уточняется, что глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».
Крах FTX начался со статьи Coindesk, которая была опубликована 2 ноября, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией.
После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид.
Позже Чжао сообщил, что Binance рассматривает возможность покупки FTX, чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвидности», однако в итоге после изучения всех проблем такое предложение было отклонено.
На фоне этих новостей биткоин 9 ноября впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости.
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