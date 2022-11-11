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Криптобиржа FTX объявила о банкротстве

Ведомости

Криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве, пресс-релиз об этом компания опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

В нем сказано, что FTX Trading Ltd., West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и еще около 130 аффилированных компаний «начали добровольное разбирательство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве <...>, чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов на благо всех заинтересованных сторон во всем мире».

Уточняется, что глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Джон Рей III. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше». 

Крах FTX начался со статьи Coindesk, которая была опубликована 2 ноября, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией.

После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид. 

Позже Чжао сообщил, что Binance рассматривает возможность покупки FTX, чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвидности», однако в итоге после изучения всех проблем такое предложение было отклонено. 

На фоне этих новостей биткоин 9 ноября впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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