ЦБ утвердил комиссию за трансграничный перевод по СБП между физлицами

Действующий тариф за трансграничный перевод составляет по 3 руб. с банка-отправителя и с банка-получателя. С 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 руб. только для банка-отправителя. В сообщении также говорится, что тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 руб.