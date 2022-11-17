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ЦБ утвердил комиссию за трансграничный перевод по СБП между физлицами

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Банк России установил комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения на сайте регулятора. С 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 руб. вне зависимости от суммы перевода.

Действующий тариф за трансграничный перевод составляет по 3 руб. с банка-отправителя и с банка-получателя. С 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 руб. только для банка-отправителя. В сообщении также говорится, что тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 руб.

ВТБ ранее запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт платежных систем этих стран. Для этого необходимо указать только номер карты получателя и его ФИО. Комиссия при переводе составит 1% от суммы перевода (минимум 50 руб.). Лимиты по операциям составляют от 150 000 руб. в сутки и до 300 000 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных