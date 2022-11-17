ЦБ утвердил комиссию за трансграничный перевод по СБП между физлицами
Банк России установил комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения на сайте регулятора. С 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 руб. вне зависимости от суммы перевода.
Действующий тариф за трансграничный перевод составляет по 3 руб. с банка-отправителя и с банка-получателя. С 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 руб. только для банка-отправителя. В сообщении также говорится, что тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 руб.
ВТБ ранее запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт платежных систем этих стран. Для этого необходимо указать только номер карты получателя и его ФИО. Комиссия при переводе составит 1% от суммы перевода (минимум 50 руб.). Лимиты по операциям составляют от 150 000 руб. в сутки и до 300 000 руб. в месяц.
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