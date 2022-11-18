Посол назвал временными проблемы с обслуживанием карт «Мир» в Кыргызстане
Проблемы, связанные с приостановкой обслуживания российской платежной системы «Мир» рядом киргизских банков, носят временный и технический характер, сообщила посол республики в России Гульнара-Клара Самат в комментарии «РИА Новости».
«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема... я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения», – рассказала она.
По мнению посла, подобное происходит во многих странах, «во всем мире трясет всех».
Ранее обслуживание карт «Мир» приостановили киргизские банки «Оптима банк» и «Бай Тушум». 20 октября коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков. Ранее об отказе работать с картами российской платежной системы сообщили «Доскредобанк», «Бакай банк», «Компаньон» и Банк Азии.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса