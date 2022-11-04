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Финансы

Два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»

Ведомости

Еще два киргизских банка объявили о приостановке обслуживания российской платежной системы «Мир». С 1 ноября карты не обслуживают «Оптима банк» и «Бай Тушум».

«Банк приостановил следующие операции по платежной системе МИР: операции по POS терминалам и банкоматах в эквайринговой сети Банка; входящие денежные переводы от ПС "МИР"», — говорится в сообщении на сайте «Оптима банка».

«Бай Тушум» также предупредил, что с начала месяца приостанавливает обслуживание карт «Мир».

20 октября коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков. Ранее об отказе работать с картами российской платежной системы сообщили «Доскредобанк», «Бакай банк», «Компаньон» и Банк Азии.

Ранее по теме: Узбекистан не готов возобновлять обслуживание карт «Мир»

Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.

Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных