Очередной киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

В сообщении представлен список из 21 российского банка, чьи карты «Мир» перестанут обслуживаться. В него вошли Сбербанк, Альфа-банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк и др. Банк «Кыргызстан» стал пятым киргизским банком, который принял решение отказаться от работы с картами российской платежной системы. Ранее об этом сообщили «Доскредобанк», «Бакай банк», «Компаньон» и Банк Азии.