Очередной киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Коммерческий банк «Кыргызстан» 20 октября приостановил обслуживание карт платежной системы «Мир» некоторых российских банков, говорится на сайте кредитной организации.
В сообщении представлен список из 21 российского банка, чьи карты «Мир» перестанут обслуживаться. В него вошли Сбербанк, Альфа-банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк и др. Банк «Кыргызстан» стал пятым киргизским банком, который принял решение отказаться от работы с картами российской платежной системы. Ранее об этом сообщили «Доскредобанк», «Бакай банк», «Компаньон» и Банк Азии.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».