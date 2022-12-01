WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для помощи Украине
Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета, передает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине. Представители ЕК заявили газете, что у ЕС нет данных о том, какие объемы активов ЦБ РФ находятся в отдельных странах объединения, а также какую долю составляют ликвидные активы.
Собеседники отмечают, что представители минфина и минюста США также попросили членов конгресса США разработать новые законодательные меры, на основании которых можно будет арестовывать, а не только замораживать средства, и затем переводить их Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса