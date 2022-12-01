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WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для помощи Украине

Ведомости

Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета, передает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине. Представители ЕК заявили газете, что у ЕС нет данных о том, какие объемы активов ЦБ РФ находятся в отдельных странах объединения, а также какую долю составляют ликвидные активы.

Собеседники отмечают, что представители минфина и минюста США также попросили членов конгресса США разработать новые законодательные меры, на основании которых можно будет арестовывать, а не только замораживать средства, и затем переводить их Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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