«Росатом» разместил зеленые облигации на 9 млрд рублей

Заявки на выпуск начали собирать 29 ноября. Изначально ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%, однако позже он был снижен до уровня 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%. Спред к ОФЗ составил 75 б. п., к облигациям эмитентов уровня ААА – 15 б. п. Выплата купона будет происходить раз в полгода.