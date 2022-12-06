«Росатом» разместил зеленые облигации на 9 млрд рублей
«Атомэнергопром», дочерняя компания «Росатома», сегодня разместила зеленые облигации серии 001P-02 на 9 млрд руб., следует из пресс-релиза компании, который есть у «Ведомостей». Спрос инвесторов превысил предложение в восемь раз и составил 73 млрд руб.
Средства от выпуска «Росатом» планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту «Строительство ветряной электростанции мощностью 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» верифицировало выпуск на соответствие принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением правительства. Компания ожидает включение выпуска в сегмент зеленых облигаций Мосбиржи.
Заявки на выпуск начали собирать 29 ноября. Изначально ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%, однако позже он был снижен до уровня 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%. Спред к ОФЗ составил 75 б. п., к облигациям эмитентов уровня ААА – 15 б. п. Выплата купона будет происходить раз в полгода.
Организаторами размещения облигаций выступили Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Всего на Мосбирже в сегменте устойчивого развития обращается 25 выпусков облигаций на сумму 265 млрд руб. Из них 16 выпускам общим объемом 185 млрд руб. присвоен зеленый статус. В 2022 г. только ВЭБ и Дом.РФ разместили на Мосбирже три выпуска ESG-бондов на 70 млрд руб. «Атомэнергопром» размещал пятилетние зеленые облигации (серия 001P-01) ранее, в 2021 г., объемом 10 млрд руб.
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