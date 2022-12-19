ВТБ сообщил о запуске трансграничных переводов в Иран
У клиентов банка ВТБ появилась возможность осуществлять трансграничные переводы в Иран, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
«ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в иранских риалах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц», — говорится в сообщении ВТБ.
Воспользоваться услугой розничные клиенты смогут в ВТБ онлайн. В банке уточнили, что максимальная сумма одной операции составляет 20 млн руб., но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум 15 000, не более 200 000 иранских риалов). Денежные средства придут на счет получателя в Иране на следующий день, сообщили в ВТБ. В пресс-релизе уточняется, что клиентам банка нужно заранее открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в мобильном приложении или в интернет-банке.
«Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд руб», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
Сейчас у клиентов есть возможность переводить денежные средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии.