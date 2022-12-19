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Финансы

ВТБ сообщил о запуске трансграничных переводов в Иран

Ведомости

У клиентов банка ВТБ появилась возможность осуществлять трансграничные переводы в Иран, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в иранских риалах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц», — говорится в сообщении ВТБ.

Воспользоваться услугой розничные клиенты смогут в ВТБ онлайн. В банке уточнили, что максимальная сумма одной операции составляет 20 млн руб., но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум 15 000, не более 200 000 иранских риалов). Денежные средства придут на счет получателя в Иране на следующий день, сообщили в ВТБ. В пресс-релизе уточняется, что клиентам банка нужно заранее открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в мобильном приложении или в интернет-банке.

 «Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд руб», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

Сейчас у клиентов есть возможность переводить денежные средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных