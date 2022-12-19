ВТБ сообщил о запуске трансграничных переводов в Иран

Воспользоваться услугой розничные клиенты смогут в ВТБ онлайн. В банке уточнили, что максимальная сумма одной операции составляет 20 млн руб., но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум 15 000, не более 200 000 иранских риалов). Денежные средства придут на счет получателя в Иране на следующий день, сообщили в ВТБ. В пресс-релизе уточняется, что клиентам банка нужно заранее открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в мобильном приложении или в интернет-банке.