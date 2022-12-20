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Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с мая

Ведомости

Курс евро и доллара к рублю растет на Мосбирже 20 декабря. Курс доллара превысил 69 руб., а евро — 74 руб. впервые с 11 мая 2022 г., свидетельствуют данные торгов.

К 10.10 мск доллар рос на 2,26% до 69,25 руб, а евро к 10.21 мск поднялся на 3,92% до 74,005 руб. По состоянию на 10.37 доллар увеличился до 69,26 руб., а евро замедлил рост. По данным на 10.39 валюта находится на отметке 73, 57 руб.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 26 октября. На открытии торгов он снижался на 2,76% до 2071,1 пункта. По данным на 10.59 он падает на 1,36% до 2101,1 пункта. Индекс РТС при этом потерял 2,95%, опустившись до 962,15 пункта.

Лидерами падения стали бумаги компаний «Лукойл» (-12,59%), Globaltrans Investment PLC (-1,26%), «Аэрофлот» (-0,58%), «Детский мир» (-0,46%)  и «Ростелеком» (-0,37%).

Накануне, 19 декабря, доллар торговался на Мосбирже по 67,1 руб. Такой отметки американская валюта достигла впервые с конца мая. Евро также вырос до майских максимумов, подорожав за день на 2,32 руб. до 71,4 руб. Опрошенные эксперты в разговоре с «Ведомостями» допустили дальнейшее ослабление рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных