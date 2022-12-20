Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с мая

К 10.10 мск доллар рос на 2,26% до 69,25 руб, а евро к 10.21 мск поднялся на 3,92% до 74,005 руб. По состоянию на 10.37 доллар увеличился до 69,26 руб., а евро замедлил рост. По данным на 10.39 валюта находится на отметке 73, 57 руб.