Рубль будет слабеть до конца декабря

Рубль будет слабеть до конца декабряНо налоговый период и январский спрос на валюту могут замедлить начавшийся тренд
Российская валюта стремительно дешевеет с прошлой недели. Доллар за 19 декабря прибавил на Мосбирже 2,42 руб. и торговался по 67,1 руб. – такой отметки американская валюта достигла впервые с конца мая. Евро также торговался на уровнях майских максимумов, подорожав за день на 2,32 руб. до 71,4 руб. Рос и китайский юань – он торговался по 9,6 руб., прибавляя 3,5% (32 коп.).
На прошлой неделе доллар за пять дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Доллар и евро растут шестую сессию подряд. С начала декабря российская валюта по отношению к доллару потеряла уже больше 10%, к евро – больше 13%.
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