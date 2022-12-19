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Рубль будет слабеть до конца декабря

Но налоговый период и январский спрос на валюту могут замедлить начавшийся тренд
Михаил Кузнецов
Поддержку рублю окажет стартовавший декабрьский налоговый период / Евгений Разумный / Ведомости

Российская валюта стремительно дешевеет с прошлой недели. Доллар за 19 декабря прибавил на Мосбирже 2,42 руб. и торговался по 67,1 руб. – такой отметки американская валюта достигла впервые с конца мая. Евро также торговался на уровнях майских максимумов, подорожав за день на 2,32 руб. до 71,4 руб. Рос и китайский юань – он торговался по 9,6 руб., прибавляя 3,5% (32 коп.).

На прошлой неделе доллар за пять дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Доллар и евро растут шестую сессию подряд. С начала декабря российская валюта по отношению к доллару потеряла уже больше 10%, к евро – больше 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных