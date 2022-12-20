В Госдуме допустили изменение лимита бесплатных переводов между своими счетами

В настоящее время речь идет об установлении лимита в 1,4 млн руб. в месяц, однако окончательно этот уровень пока не утвержден, пишет «Коммерсантъ». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ранее депутаты обратились к ЦБ за разъяснениями, почему была выбрана сумма в 1,4 млн руб. в месяц, однако логичных доводов не получили.