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Финансы

В Госдуме допустили изменение лимита бесплатных переводов между своими счетами

Ведомости

В законопроект об увеличении лимита переводов без комиссии между своими счетами могут внести серьезные изменения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на автора документа, главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.  

Аксаков уточнил, что в первом чтении законопроект может быть утвержден Госдумой уже 21 декабря.

В настоящее время речь идет об установлении лимита в 1,4 млн руб. в месяц, однако окончательно этот уровень пока не утвержден, пишет «Коммерсантъ». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ранее депутаты обратились к ЦБ за разъяснениями, почему была выбрана сумма в 1,4 млн руб. в месяц, однако логичных доводов не получили.

Финансовый комитет Госдумы в заключении на законопроект назвал определение такого уровня «не вполне обоснованным». По словам Аксакова, предельная сумма может быть пересмотрена. В то же время комитет выразил поддержку законопроекту и отметил его «социальную направленность».  

Комментируя инициативу, в ЦБ отметили, что комиссии за перевод денег на свой счет в другом банке являются экономическим способом удержания клиента. В регуляторе добавили, что законопроект устраняет «избыточные экономические барьеры, которые препятствуют конкурентному выбору».

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля 2022 г. Помимо Аксакова, еще одним автором изменений является зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Поправки предлагается внести в закон «О банках и банковской деятельности». Таким образом авторы планируют пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных