В Госдуме допустили изменение лимита бесплатных переводов между своими счетами
В законопроект об увеличении лимита переводов без комиссии между своими счетами могут внести серьезные изменения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на автора документа, главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
Аксаков уточнил, что в первом чтении законопроект может быть утвержден Госдумой уже 21 декабря.
В настоящее время речь идет об установлении лимита в 1,4 млн руб. в месяц, однако окончательно этот уровень пока не утвержден, пишет «Коммерсантъ». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ранее депутаты обратились к ЦБ за разъяснениями, почему была выбрана сумма в 1,4 млн руб. в месяц, однако логичных доводов не получили.
Финансовый комитет Госдумы в заключении на законопроект назвал определение такого уровня «не вполне обоснованным». По словам Аксакова, предельная сумма может быть пересмотрена. В то же время комитет выразил поддержку законопроекту и отметил его «социальную направленность».
Комментируя инициативу, в ЦБ отметили, что комиссии за перевод денег на свой счет в другом банке являются экономическим способом удержания клиента. В регуляторе добавили, что законопроект устраняет «избыточные экономические барьеры, которые препятствуют конкурентному выбору».
Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля 2022 г. Помимо Аксакова, еще одним автором изменений является зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Поправки предлагается внести в закон «О банках и банковской деятельности». Таким образом авторы планируют пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».