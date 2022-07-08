Банкам могут запретить взимать комиссию с физлиц при переводах до 1,4 млн рублей
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который запретит банкам взимать комиссию за переводы граждан в размере до 1,4 млн руб. ежемесячно между своими счетами в разных кредитных организациях. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Поправки предлагается внести в закон «О банках и банковской деятельности». Предполагается, что комиссия не будет взиматься за переводы по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с банковского счета или вклада физлица на его же счет в другой кредитной организации или на специальный счет оператора финансовой платформы. Изменения не будут распространяться на платежные карты. Таким образом авторы планируют пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».
«Крайне важным представляется принятие мер, направленных на защиту физических лиц от навязывания дополнительных продуктов и услуг при заключении физическими лицами договоров банковского вклада, на пресечение практик, при которой заключение договора банковского вклада на указанных в рекламной информации условиях обусловлено выполнением физическим лицом дополнительных требований, а также на исключение случаев установления банками различных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями в зависимости от того, «новые» деньги вносятся во вклад либо во вклад вносятся денежные средства, ранее уже размешавшиеся во вкладах в этом банке», – говорится в пояснительной записке.
Таким образом, авторы предлагают ввести запрет на дифференциацию ставок по вкладу в зависимости от способа его внесения, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами.
Кроме того, законопроект устанавливает обязанность банков предупреждать граждан не менее чем за 5 дней об истечении срока вклада.
В пояснительной записке сказано, что законопроект призван решить ряд проблем, существенно влияющих на защищенность вкладчиков-физлиц. «Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях», – отмечают авторы.
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