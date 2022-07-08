Банкам могут запретить взимать комиссию с физлиц при переводах до 1,4 млн рублей

Поправки предлагается внести в закон «О банках и банковской деятельности». Предполагается, что комиссия не будет взиматься за переводы по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с банковского счета или вклада физлица на его же счет в другой кредитной организации или на специальный счет оператора финансовой платформы. Изменения не будут распространяться на платежные карты. Таким образом авторы планируют пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».