Газпромбанк повысит тарифы на валютные переводы в другие банки

Накануне «Тинькофф банк» сообщил, что приостановит исходящие SWIFT-переводы в валюте с 6 июля по 1 октября 2022 г. Банк пообещал «приложить все усилия» чтобы выполнить все SWIFT-переводы, которые уже были отправлены, но еще не проведены, в «разумные сроки», входящие переводы будут осуществляться и далее по текущим тарифам, установленным «Тинькофф». В июне «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.