Газпромбанк повысит тарифы на валютные переводы в другие банки
Газпромбанк повысит тарифы на переводы иностранной валюты в другие банки для физических лиц с 15 июля с 1 до 3%, говорится в выписке, опубликованной на сайте банка. Чаще всего такие переводы проводят через международную систему SWIFT, отметил РБК.
Банк также поднял минимальный порог тарифа с 1000 до 3000 руб., однако максимальная планка осталась на уровне 15 000 руб. Тарифы на переводы для юрлиц также вырастут с 1 до 3% от суммы перевода. Минимальный размер тарифа вырастет с 800 до 3000 руб., максимальный – с 6000 до 15 000 руб.
Сотрудник кол-центра Газпромбанка пояснил РБК, что из-за действий банков-корреспондентов банк не осуществляет переводы в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Газпромбанк находится под секторальными санкциями США, которые касаются предоставления финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и с размещением новых акций.
Накануне «Тинькофф банк» сообщил, что приостановит исходящие SWIFT-переводы в валюте с 6 июля по 1 октября 2022 г. Банк пообещал «приложить все усилия» чтобы выполнить все SWIFT-переводы, которые уже были отправлены, но еще не проведены, в «разумные сроки», входящие переводы будут осуществляться и далее по текущим тарифам, установленным «Тинькофф». В июне «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.
Ранее в рамках антироссийских санкций Евросоюз утвердил отключение от системы SWIFT семи банков: ВТБ, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия», Совкомбанка и ВЭБа. В июне ЕС в рамках шестого пакета санкций отключил от SWIFT Сбербанк.
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