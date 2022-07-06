«Тинькофф банк» приостановил исходящие SWIFT-переводы

Ограничения касаются только физических лиц. Ограничения не затрагивают юридических лиц, они по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов и переводы в юанях без ограничений, уточнили в пресс-службе. В банке подчеркнули, что эти ограничения – «не способ заработка», а «призыв» поменять «валютные предпочтения» в связи с геополитической ситуацией. Все средства, которые «Тинькофф» получил в качестве комиссии за валютные переводы, банк пообещал направить на благотворительность.