«Тинькофф банк» приостановил исходящие SWIFT-переводы
«Тинькофф банк» с 6 июля по 1 октября 2022 г. приостановит исходящие SWIFT-переводы в валюте, сообщили в Telegram-канале банка.
Приостановка затронет все переводы в валюте, включая доллары США. «Тинькофф» долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», – говорится в сообщении «Тинькофф».
Банк пообещал «приложить все усилия» чтобы выполнить все SWIFT-переводы, которые уже были отправлены, но еще не проведены в «разумные сроки», входящие переводы будут осуществляться и далее по текущим тарифам, установленным «Тинькофф».
Ограничения касаются только физических лиц. Ограничения не затрагивают юридических лиц, они по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов и переводы в юанях без ограничений, уточнили в пресс-службе. В банке подчеркнули, что эти ограничения – «не способ заработка», а «призыв» поменять «валютные предпочтения» в связи с геополитической ситуацией. Все средства, которые «Тинькофф» получил в качестве комиссии за валютные переводы, банк пообещал направить на благотворительность.
С 16 июня «Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в размере $20 000. Также с 16 июня появилась комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Такое решение банк объяснял увеличением числа проверок со стороны западных партнеров и снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков.
С 23 июня в «Тинькофф» взимается комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у. е. в валюте счета останется бесплатным.