«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000
Минимальная сумма SWIFT-переводов в «Тинькофф» с 16 июня составит $20 000, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», – говорится в сообщении «Тинькофф».
Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.
В «Тинькофф» напомнили, что с 23 июня будет взиматься комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у. е. в валюте счета останется бесплатным.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. 10 июня пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений Центробанк обещал принять меры. В этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. 14 июня Банк России заявил, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов российскими банками без получения согласия граждан нарушает права потребителей.