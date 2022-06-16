«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000

В «Тинькофф» напомнили, что с 23 июня будет взиматься комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у. е. в валюте счета останется бесплатным.