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Экономика

«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000

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Минимальная сумма SWIFT-переводов в «Тинькофф» с 16 июня составит $20 000, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», – говорится в сообщении «Тинькофф».

Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.

В «Тинькофф» напомнили, что с 23 июня будет взиматься комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у. е. в валюте счета останется бесплатным.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. 10 июня пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений Центробанк обещал принять меры. В этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. 14 июня Банк России заявил, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов российскими банками без получения согласия граждан нарушает права потребителей.

Ранее по теме: ЦБ счел нарушением прав граждан комиссии за обслуживание валютных счетов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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