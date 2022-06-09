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Финансы

«Тинькофф» объявил о введении платы за обслуживание валютных счетов

Ведомости

Банк «Тинькофф» с 23 июня введет плату за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, говорится на сайте кредитной организации. 

«С 23 июня вводится плата в размере 1% в месяц за обслуживание карточных счетов в USD, EUR, GBP и CHF при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Списание комиссии производится ежедневно. Это вынужденная мера, она обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф банка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что с 23 июня накопительные счета в банке можно будет открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро закроют, а средства с них переведут на карточные счета клиентов в этих же валютах. Также до 30 июня банк не будет брать комиссии за переводы через систему SWIFT. 

Представитель «Тинькофф» сообщил «Ведомостям», что суммы более $1000 на счетах банка хранит незначительная часть клиентов. Банк заранее проинформировал владельцев валютных счетов о введении комиссии и дал возможность бесплатно перевести валюту на другие счета, инвестировать в ценные бумаги или конвертировать в другие валюты. В ближайшее время банк предложит клиентам счета в альтернативных валютах. «В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги», — уточнили в банке.

7 июня Райффайзенбанк сообщил, что вводит комиссию за обслуживание валютных счетов с 30 июня. Комиссия составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия составит 10 условных единиц. Плата будет взиматься за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах. Порог для всех валют составит 5000 условных единиц, а для клиентов с премиум-пакетами — $50 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных