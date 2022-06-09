«Тинькофф» объявил о введении платы за обслуживание валютных счетов

В пресс-службе также сообщили, что с 23 июня накопительные счета в банке можно будет открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро закроют, а средства с них переведут на карточные счета клиентов в этих же валютах. Также до 30 июня банк не будет брать комиссии за переводы через систему SWIFT.