ЦБ изучит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов

Затем «Тинькофф банк» заявил, что 23 июня введет комиссию за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и франках. Плата составит 1% в месяц при балансе более 1000 у. е. в валюте счета. В банке пояснили, что ввели плату из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой для России и для уменьшения валютной позиции «Тинькофф банка».