ЦБ изучит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
Центробанк проверит, соответствует ли введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов условиям договоров, а договоры — законодательству, и примет меры в случае нарушений, сообщила пресс-служба регулятора. Ранее о введении таких комиссий сообщили Райффайзен банк и «Тинькофф».
«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — пояснили в ЦБ.
После введения санкций операции с валютой могут нести риски для банков и для россиян, поэтому банки продолжат уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения валютных продуктов клиентам, уточнили в ЦБ.
Ранее Райффайзен банк сообщил, что с 30 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах.
Затем «Тинькофф банк» заявил, что 23 июня введет комиссию за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и франках. Плата составит 1% в месяц при балансе более 1000 у. е. в валюте счета. В банке пояснили, что ввели плату из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой для России и для уменьшения валютной позиции «Тинькофф банка».