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Финансы

ЦБ изучит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов

Ведомости

Центробанк проверит, соответствует ли введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов условиям договоров, а договоры — законодательству, и примет меры в случае нарушений, сообщила пресс-служба регулятора. Ранее о введении таких комиссий сообщили Райффайзен банк и «Тинькофф».

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — пояснили в ЦБ.

После введения санкций операции с валютой могут нести риски для банков и для россиян, поэтому банки продолжат уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения валютных продуктов клиентам, уточнили в ЦБ.

Ранее Райффайзен банк сообщил, что с 30 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах.

Затем «Тинькофф банк» заявил, что 23 июня введет комиссию за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и франках. Плата составит 1% в месяц при балансе более 1000 у. е. в валюте счета. В банке пояснили, что ввели плату из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой для России и для уменьшения валютной позиции «Тинькофф банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных