ЦБ счел нарушением прав граждан комиссии за обслуживание валютных счетов

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит в Райффайзенбанке 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. 10 июня пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений Центробанк обещал принять меры. В этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.