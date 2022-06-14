ЦБ счел нарушением прав граждан комиссии за обслуживание валютных счетов
Банк России заявил, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов российскими банками без получения согласия граждан нарушает права потребителей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Центробанк выпустил информационное письмо после введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов, чтобы предотвратить аналогичные действия в отношении вкладов.
«По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений», – говорится в сообщении Банка России.
Регулятор считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит в Райффайзенбанке 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. 10 июня пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений Центробанк обещал принять меры. В этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.