Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов россиян в рублевые

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. В «Тинькофф» рассказали, что с 23 июня существующие счета в долларах и евро закроют, а деньги с них переведут на карточные счета клиентов в этих же валютах. Размер комиссии составит в Райффайзенбанке 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке - 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е.