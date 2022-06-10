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Финансы

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов россиян в рублевые

Ведомости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. 

«Что касается конвертаций, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — заявила Набиуллина.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. В «Тинькофф» рассказали, что с 23 июня существующие счета в долларах и евро закроют, а деньги с них переведут на карточные счета клиентов в этих же валютах. Размер комиссии составит в Райффайзенбанке 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке - 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е.

Ранее сегодня пресс-служба ЦБ сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений ЦБ обещал принять меры. Регулятор отметил, что банки не могут устанавливать комиссии за обслуживание по уже открытым валютным вкладам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных