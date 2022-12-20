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Финансы

НРД подтвердил получение лицензии европейского регулятора на разблокировку активов

Ведомости

Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), следует из сообщения на сайте регулятора.

Таким образом министерство «высвобождает определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Активы несанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 г.

Как ответили «Ведомостям» в пресс-службе НРД, регулятор получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже после консультации с юридическим консультантом Группы.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды.

3 июня же Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

Ранее по теме: Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов НРД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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