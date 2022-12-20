НРД подтвердил получение лицензии европейского регулятора на разблокировку активов
Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), следует из сообщения на сайте регулятора.
Таким образом министерство «высвобождает определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Активы несанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 г.
Как ответили «Ведомостям» в пресс-службе НРД, регулятор получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже после консультации с юридическим консультантом Группы.
НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды.
3 июня же Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.