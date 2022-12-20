Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов НРД

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов НРДОна должна позволить разморозить зависшие в Clearstream активы из-за санкций против НРД
Министерство финансов Люксембурга выдало генеральную лицензию на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода инвесторов, которые хранятся в международном депозитарии Clearstream и зависли в нем из-за санкций против НРД. Ведомство опубликовало решение на сайте. Такая лицензия позволит перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.
«Ведомости» направили запросы в Банк России, НРД и Мосбиржу.
В решении местного минфина указано, что он разрешает «высвобождение некоторых замороженных средств или экономических ресурсов субъекта [НРД] или предоставление определенных средств или экономических ресурсов этому субъекту при условии, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 г. операций, контрактов или других соглашений, заключенных с этим субъектом до 3 июня 2022 г. (в тот день против депозитария ввели санкции. — «Ведомости»)», говорится в решении.
НРД обращался за получением лицензии в минфины Люксембурга и Бельгии. Во втором находится штаб-квартира второго международного депозитария, Euroclear.
Еврокомиссия в октябре подтвердила, что допускает разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные с НРД до 3 июня. В таком случае иностранные контрагенты смогут проводить операции с российским депозитарием до 7 января 2023 г.
Российские брокеры также самостоятельно направляли в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата», УК «Первая», «Альфа-капитал», «КИТ финанс», писали «Ведомости». В процессе подачи заявок находятся и другие несанкционные инвесткомпании – «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» (бывшая «Фридом финанс») и «Ингосстрах инвестиции».