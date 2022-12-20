Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов НРД

В решении местного минфина указано, что он разрешает «высвобождение некоторых замороженных средств или экономических ресурсов субъекта [НРД] или предоставление определенных средств или экономических ресурсов этому субъекту при условии, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 г. операций, контрактов или других соглашений, заключенных с этим субъектом до 3 июня 2022 г. (в тот день против депозитария ввели санкции. — «Ведомости»)», говорится в решении.