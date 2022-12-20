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Финансы

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов НРД

Она должна позволить разморозить зависшие в Clearstream активы из-за санкций против НРД
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов Люксембурга выдало генеральную лицензию на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода инвесторов, которые хранятся в международном депозитарии Clearstream и зависли в нем из-за санкций против НРД. Ведомство опубликовало решение на сайте. Такая лицензия позволит перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.

«Ведомости» направили запросы в Банк России, НРД и Мосбиржу.

В решении местного минфина указано, что он разрешает «высвобождение некоторых замороженных средств или экономических ресурсов субъекта [НРД] или предоставление определенных средств или экономических ресурсов этому субъекту при условии, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 г. операций, контрактов или других соглашений, заключенных с этим субъектом до 3 июня 2022 г. (в тот день против депозитария ввели санкции. — «Ведомости»)», говорится в решении.

НРД обращался за получением лицензии в минфины Люксембурга и Бельгии. Во втором находится штаб-квартира второго международного депозитария, Euroclear.

Еврокомиссия в октябре подтвердила, что допускает разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные с НРД до 3 июня. В таком случае иностранные контрагенты смогут проводить операции с российским депозитарием до 7 января 2023 г.

Российские брокеры также самостоятельно направляли в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата», УК «Первая», «Альфа-капитал», «КИТ финанс», писали «Ведомости». В процессе подачи заявок находятся и другие несанкционные инвесткомпании – «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» (бывшая «Фридом финанс») и «Ингосстрах инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных