Минфин удвоил лимиты на инвестиции средств ФНБ в юани и золото

Согласно действующим до этого пропорциям, утвержденным Минфином летом 2021 г., ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Ранее в состав фонда входили доллары США. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций. Как ранее предполагали «Ведомости», Минфин может увеличить максимальную долю юаня до 80%.