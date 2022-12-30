Минфин удвоил лимиты на инвестиции средств ФНБ в юани и золото
Минфин России утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличивается с 30% до 60%, а золота – с 20% до 40%. При этом инвестирование в долларовые активы исключаются, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани – 60%, безналичное золото – 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены», – говорится в сообщении.
В Минфине также отметили, что остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в ЦБ обнулены. Эти изменения позволят лучше адаптировать валютную структуру ФНБ к вызовам, которые возникают на фоне текущих макроэкономических и геополитических условий, добавили там.
Согласно действующим до этого пропорциям, утвержденным Минфином летом 2021 г., ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Ранее в состав фонда входили доллары США. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций. Как ранее предполагали «Ведомости», Минфин может увеличить максимальную долю юаня до 80%.
На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 трлн руб., или 8,5% от прогнозируемого на 2022 г. ВВП. Ликвидную часть на эту же дату Минфин оценивал в 7,6 трлн, или 5,7% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 41,9 млрд евро, 2,8 млрд фунтов стерлингов, 478,5 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, а также 555 т золота в обезличенной форме.