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Финансы

Минфин удвоил лимиты на инвестиции средств ФНБ в юани и золото

Ведомости

Минфин России утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличивается с 30% до 60%, а золота – с 20% до 40%. При этом инвестирование в долларовые активы исключаются, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани – 60%, безналичное золото – 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены», – говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в ЦБ обнулены. Эти изменения позволят лучше адаптировать валютную структуру ФНБ к вызовам, которые возникают на фоне текущих макроэкономических и геополитических условий, добавили там.

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Согласно действующим до этого пропорциям, утвержденным Минфином летом 2021 г., ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Ранее в состав фонда входили доллары США. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций. Как ранее предполагали «Ведомости», Минфин может увеличить максимальную долю юаня до 80%.

На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 трлн руб., или 8,5% от прогнозируемого на 2022 г. ВВП. Ликвидную часть на эту же дату Минфин оценивал в 7,6 трлн, или 5,7% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 41,9 млрд евро, 2,8 млрд фунтов стерлингов, 478,5 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, а также 555 т золота в обезличенной форме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных