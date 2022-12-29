Минфин решил перевести заблокированную часть ФНБ в юани и золото

Минфин решил перевести заблокированную часть ФНБ в юани и золотоВ китайской валюте можно размещать до 80% фонда
Минфин определился с новой структурой Фонда национального благосостояния (ФНБ). Евро, иены и фунты стерлингов из состава валют ФНБ исключаются, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил знакомый с текстом приказа ведомства собеседник. По их словам, согласно новой структуре, до 80% фонда разрешено инвестировать в юани, до 40% – в золото. То есть доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – золото.
Согласно действующим пропорциям, утвержденным Минфином летом 2021 г., ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Ранее в состав фонда входили доллары США. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций.
На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 трлн руб., или 8,5% от прогнозируемого на 2022 г. ВВП. Ликвидную часть на эту же дату Минфин оценивал в 7,6 трлн, или 5,7% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 41,9 млрд евро, 2,8 млрд фунтов стерлингов, 478,5 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, а также 555 т золота в обезличенной форме. Кроме этого часть средств размещена в акции «Сбера», бумаги российских компаний, в том числе облигации для реализации инвестпроектов, а также на депозиты в ВЭБе и крупных банках.
По словам одного из источников, новая структура не означает, что ЦБ будет сразу приобретать золото на рынке. Минфин, как это всегда и происходило, выставляет заявки, а Банк России уже сам решает, как и когда проводить покупку, – регулятор может выделить в пользу правительства нужные объемы золота из уже существующих резервов, перераспределив их внутри своего баланса.
Адаптация действующей структуры ФНБ к новой также будет произведена в рамках перераспределения резервов внутри баланса ЦБ, пояснил еще один источник, также близкий к правительству. Депозиты в ЦБ с привязкой к евро, фунтам и иенам будут перепривязаны к юаням, уточнил собеседник.
Управлением золотовалютными резервами (ЗВР) России занимается ЦБ, регулятор выступает агентом правительства по покупке активов для ФНБ. Помимо средств фонда Банк России закупает ЗВР самостоятельно. В общей сложности международные резервы России по состоянию на 23 декабря составили $581,7 млрд, говорится в материалах ЦБ. Как оценивал в марте министр финансов Антон Силуанов, страны, поддержавшие санкции, заморозили примерно половину, или $300 млрд, российских резервов. На тот момент объем ЗВР составлял $640 млрд, их сумма сократилась в том числе из-за курсовой переоценки. Структура резервов ЦБ отличалась от нормативов, установленных для ФНБ. На начало 2021 г. наибольшую долю занимали активы в евро (33,9%), банковском золоте (21,5%), юанях (17,1%) и долларах (10,9%).
«Ведомости» направили запросы представителям Минфина и ЦБ.
Механизм покупок
Как говорил Силуанов журналистам 27 декабря, покупки валюты для ФНБ могут начаться уже с января. Но если раньше бюджетным правилом, которое регламентирует операции на рынке для пополнения резервов, предполагалось, что в фонд идут нефтегазовые сверхдоходы (выше так называемой цены отсечения, которая составляла на этот год $44,2/барр.), то теперь действует другой механизм.
В частности, Минфин определил номинальную сумму базовых, т. е. безусловных, нефтегазовых поступлений на уровне 8 трлн руб. в год.
Предполагается, что все доходы, превышающие эту сумму, будут направляться в резервы. Как писали ранее «Ведомости», согласно утвержденным бюджетным параметрам, общая сумма закупок по бюджетному правилу в следующем году может составить около 900 трлн руб.
«С ЦБ вопрос согласовали. С января следующего года правило будет работать. Механизм уточнился: 8 трлн [за год]. Все, что сверху, – туда [в ФНБ], все, что ниже, – оттуда [из ФНБ]. Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении [изъятии из] Фонда национального благосостояния», – пояснял Силуанов журналистам.
Ежемесячный размер закупок будет определяться с учетом сезонности, поэтому он может варьироваться от месяца к месяцу, говорил «Ведомостям» близкий к правительству источник.
Силуанов также уточнял, что закупки валюты для ФНБ будут производиться в юанях. Альтернатив китайской валюте, по словам министра, на сегодняшний день нет.
Базовые нефтегазовые доходы определены исходя из цены в $62–63 за баррель Urals при добыче 10–10,5 млн барр./сутки. Доходы бюджета сверстаны при среднегодовой цене Urals в $70,1/барр.
Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения санкций продается с дисконтом к Brent, за период с 15 ноября по 14 декабря 2022 г. составила $57,49 за баррель, приводил оценку Минфин. Месяцем ранее она составляла $71,1.
Силуанов, впрочем, обещал, что Минфин в 2023 г. при цене на нефть ниже $70 за баррель не будет пополнять ФНБ.
Управление резервами
Банку России не потребуется проводить операции на открытом рынке для того, чтобы адаптироваться к новой структуре, отметил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Все можно сделать внутри баланса, согласился он. С точки зрения Минфина, ФНБ в принципе похож на «структурный рублевый депозит». То есть можно считать, что он хранится в рублях, но доходность привязана по формуле к выбранным ориентирам, в данном случае – валютным, пояснил он.
Скорее всего, Минфин установит целевую структуру, например 70% – юани и 30% – золото, а предельные уровни 80% и 40% будут использованы ЦБ при управлении ФНБ, полагает макроэкономист Виктор Тунев.
По его мнению, структура ФНБ должна определяться целями по курсу рубля и ликвидностью соответствующих инструментов. Золото – не самый ликвидный «груз»: его сложно быстро продать в больших объемах, а долгосрочная привлекательность с точки зрения сохранения стоимости под вопросом. В этой логике ФНБ должен состоять из рублей и юаней. Их структура может меняться в зависимости от отклонения курса рубля от целевого значения на год, считает Тунев.
Логично, чтобы незаблокированная часть резервов ЦБ соответствовала структуре ликвидной части ФНБ, добавил экономист. Но тогда нужно продать золото за юани, кроме как на китайском рынке это сделать невозможно, резюмировал Тунев.
Структура ФНБ должна формироваться из двух соображений: во-первых, стандартных правил управления портфелем, т. е. доходности, ликвидности и надежности, полагает Исаков. Во-вторых, цена актива должна идти в противофазе с ценой нефти, добавил он. То есть идеально накапливать резервы, когда активы дешевы, а нефть дорогая. Золото обычно идет в противофазе с нефтью, желтый металл – сырье с наибольшей отрицательной корреляцией, пояснил Исаков. Но золото не подходит для активных интервенций на рынке, согласился он. С другой стороны, корреляция юаня с долларом очень тесная – до 80% – из-за управляемого режима валютного курса. Поэтому доля юаня должна быть ближе к максимальной планке в 80%, резюмировал эксперт.