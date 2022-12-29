Минфин решил перевести заблокированную часть ФНБ в юани и золото

На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 трлн руб., или 8,5% от прогнозируемого на 2022 г. ВВП. Ликвидную часть на эту же дату Минфин оценивал в 7,6 трлн, или 5,7% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 41,9 млрд евро, 2,8 млрд фунтов стерлингов, 478,5 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, а также 555 т золота в обезличенной форме. Кроме этого часть средств размещена в акции «Сбера», бумаги российских компаний, в том числе облигации для реализации инвестпроектов, а также на депозиты в ВЭБе и крупных банках.