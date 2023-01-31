РБК: Минобороны предложило сократить число банков для выплат военным

Ведомство разработало поправки в закон «Об обороне», документ уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил собеседник издания. Законопроект внес на рассмотрение в правительство глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечает РБК. Инициатива также согласована с ЦБ и Минфином, заключения на него выдали в Минюсте, Счетной палате и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.