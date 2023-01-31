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Финансы

РБК: Минобороны предложило сократить число банков для выплат военным

Ведомости

Минобороны предложило изменить систему денежных выплат военным, сократив число банков, в которых они могут получить выплаты. Сейчас существует около 80 таких кредитных организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.

Ведомство разработало поправки в закон «Об обороне», документ уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил собеседник издания. Законопроект внес на рассмотрение в правительство глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечает РБК. Инициатива также согласована с ЦБ и Минфином, заключения на него выдали в Минюсте, Счетной палате и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Согласно законопроекту, военные смогут получать выплаты только в полевых учреждениях Центробанка (воинские учреждения для банковского обслуживания военных организаций, органов Минобороны и тех, кто живет на военных объектах), а также в банках, перечень которых определит правительство. Речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам российской армии.

Сейчас российские военнослужащие могут получить выплаты в 77 кредитных организациях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за большого количества банков, в том числе организаций с иностранным участием, существует риск получения доступа третьих лиц к персональным данным военных, а также к информации о дислокации органов военного управления и воинских частей ВС РФ.

Инициативу Минобороны поддержали в Промсвязьбанке. Представитель банка отметил, что кредитная организаций обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Также Промсвязьбанк «участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим», уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных