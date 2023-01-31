РБК: Минобороны предложило сократить число банков для выплат военным
Ведомство разработало поправки в закон «Об обороне», документ уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил собеседник издания. Законопроект внес на рассмотрение в правительство глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечает РБК. Инициатива также согласована с ЦБ и Минфином, заключения на него выдали в Минюсте, Счетной палате и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
Согласно законопроекту, военные смогут получать выплаты только в полевых учреждениях Центробанка (воинские учреждения для банковского обслуживания военных организаций, органов Минобороны и тех, кто живет на военных объектах), а также в банках, перечень которых определит правительство. Речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам российской армии.
Сейчас российские военнослужащие могут получить выплаты в 77 кредитных организациях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за большого количества банков, в том числе организаций с иностранным участием, существует риск получения доступа третьих лиц к персональным данным военных, а также к информации о дислокации органов военного управления и воинских частей ВС РФ.
Инициативу Минобороны поддержали в Промсвязьбанке. Представитель банка отметил, что кредитная организаций обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Также Промсвязьбанк «участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим», уточнил собеседник.