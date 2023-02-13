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Финансы

Банк России повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта

Ведомости

Банк России принял решение повысить нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях будут увеличены на 1 п. п., до 4%. Для всех кредитных организаций в валюте – на 2 п. п., до 7%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения, на уровне 1%.

В пресс-релизе сказано, что эти меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов кредитных организаций.

ЦБ в марте 2022 г. резко снизил требования к норме отчислений банков в обязательные резервы. К примеру, по валютным обязательствам компаний и граждан показатель упал с 8 до 2%. Поблажки, оценивал ЦБ, позволили освободить из резервов около 2,7 трлн руб. Затем регулятор начал плавно повышать норму резервирования. Сейчас банки с универсальной лицензией должны держать в ЦБ 3% (с базовой лицензией – 1%) от рублевых пассивов юрлиц-нерезидентов и 5% – от обязательств в валюте. Для рублевых обязательств физлиц норматив резервов 3% (с базовой – 1%), валютных – 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных