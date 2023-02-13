Банк России повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта
Банк России принял решение повысить нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях будут увеличены на 1 п. п., до 4%. Для всех кредитных организаций в валюте – на 2 п. п., до 7%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения, на уровне 1%.
В пресс-релизе сказано, что эти меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов кредитных организаций.
ЦБ в марте 2022 г. резко снизил требования к норме отчислений банков в обязательные резервы. К примеру, по валютным обязательствам компаний и граждан показатель упал с 8 до 2%. Поблажки, оценивал ЦБ, позволили освободить из резервов около 2,7 трлн руб. Затем регулятор начал плавно повышать норму резервирования. Сейчас банки с универсальной лицензией должны держать в ЦБ 3% (с базовой лицензией – 1%) от рублевых пассивов юрлиц-нерезидентов и 5% – от обязательств в валюте. Для рублевых обязательств физлиц норматив резервов 3% (с базовой – 1%), валютных – 5%.