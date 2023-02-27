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Финансы

«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ сократить 1000 сотрудников к маю

Ведомости

Центральный аппарат Банка России намерен сократить 1000 сотрудников до мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это является самой масштабной оптимизацией после пандемии коронавируса в 2020 г.

Весенние сокращения при этом станут лишь первой волной, второй этап, как ожидается, должен состояться осенью. Разнарядки по увольнениям переданы и в региональные подразделения Центробанка, отмечает издание.

Главной целью сокращения штата собеседники газеты называют сокращение расходов, обращая внимание на то, что в ЦБ уже отменили материальную помощь в два месячных оклада, которую выплачивали сотрудникам к отпуску. Всего с 2015 г. штат регулятора сократился на 30% и составил 49 400 человек в 2020 г.

Опрошенные изданием эксперты указывают на избыточность штата регулятора. Как пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, среди всех центробанков больше человек работает лишь в Bank of China. При этом один из источников газеты считает, что увольнения связаны в том числе с необходимостью создать подразделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По оценке главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, сокращения можно провести за счет надзорного блока регулятора. Банков в РФ становится все меньше, а ряд операций вообще не совершается. Другой эксперт заявил, что «в эпоху онлайн-подачи информации и господства федеральных банков» теряют актуальность региональные подразделения ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных