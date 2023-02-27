«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ сократить 1000 сотрудников к маю
Центральный аппарат Банка России намерен сократить 1000 сотрудников до мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это является самой масштабной оптимизацией после пандемии коронавируса в 2020 г.
Весенние сокращения при этом станут лишь первой волной, второй этап, как ожидается, должен состояться осенью. Разнарядки по увольнениям переданы и в региональные подразделения Центробанка, отмечает издание.
Главной целью сокращения штата собеседники газеты называют сокращение расходов, обращая внимание на то, что в ЦБ уже отменили материальную помощь в два месячных оклада, которую выплачивали сотрудникам к отпуску. Всего с 2015 г. штат регулятора сократился на 30% и составил 49 400 человек в 2020 г.
Опрошенные изданием эксперты указывают на избыточность штата регулятора. Как пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, среди всех центробанков больше человек работает лишь в Bank of China. При этом один из источников газеты считает, что увольнения связаны в том числе с необходимостью создать подразделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По оценке главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, сокращения можно провести за счет надзорного блока регулятора. Банков в РФ становится все меньше, а ряд операций вообще не совершается. Другой эксперт заявил, что «в эпоху онлайн-подачи информации и господства федеральных банков» теряют актуальность региональные подразделения ЦБ.