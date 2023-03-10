Курс евро превысил 81 рубль впервые с апреля
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 81 руб. впервые с 22 апреля 2022 г., следует из данных на сайте площадки.
По данным на 18:01 мск, курс евро поднимался до 81,02 руб. К 18:17 мск курс европейской валюты находился на уровне 81 руб. Курс доллара, в свою очередь, вырос до 76,06 руб.
Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ранее ознакомились «Ведомости».
Банк России в октябре прошлого года разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.