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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с апреля

Ведомости

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 81 руб. впервые с 22 апреля 2022 г., следует из данных на сайте площадки.

По данным на 18:01 мск, курс евро поднимался до 81,02 руб. К 18:17 мск курс европейской валюты находился на уровне 81 руб. Курс доллара, в свою очередь, вырос до 76,06 руб.

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ранее ознакомились «Ведомости».

Банк России в октябре прошлого года разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных