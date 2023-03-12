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Финансы

Власти США не будут спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank

Ведомости

Администрация США не будет спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB), но работает над поддержкой его вкладчиков, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS.

По словам главы минфина, банкротство банка отличается от ситуации 2008 г., когда руководству страны пришлось поддержать многие финорганизации, чтобы спасти банковскую сферу. «Во время финансового кризиса были спасены инвесторы и владельцы системообразующих крупных банков. И проведенные реформы означают, что мы не собираемся делать это снова. Но мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы удовлетворить их потребности», – сказала Йеллен.

Подробности планируемых правительством мер глава минфина не раскрыла. Она заверила, что банкротство SVB не вызовет эффекта домино на финансовом рынке, поскольку «американская банковская система надежна и хорошо капитализирована» и стабильна. При этом Йеллен добавила, что регуляторы хотят убедиться, что проблемы SVB не приведут к распространению кризиса.

11 марта The Associated Press сообщило, что базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Агентство отметило, что это стало вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.

Банк входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.

В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передали активы банка вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнутся в понедельник, отмечает AP. После этого регуляторы намерены распродать остальные активы банка для спасения средств других вкладчиков.

Издание объяснило возникновение проблем у SVB его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений. Кроме того, на положение финучреждения повлияла борьба Федеральной резервной системы с инфляцией и серия агрессивных повышений процентных ставок, в результате которых падает стоимость облигаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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