Власти США не будут спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank

По словам главы минфина, банкротство банка отличается от ситуации 2008 г., когда руководству страны пришлось поддержать многие финорганизации, чтобы спасти банковскую сферу. «Во время финансового кризиса были спасены инвесторы и владельцы системообразующих крупных банков. И проведенные реформы означают, что мы не собираемся делать это снова. Но мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы удовлетворить их потребности», – сказала Йеллен.